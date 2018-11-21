شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتسلم تقرير وزارة الإسكان السنوي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن حسين المويهي ، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للفرع، وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروعات الإسكان في المنطقة وسير العمل فيها.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع الإسكان في كافة مناطق المملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ ، مؤكدا سموه على أهمية التعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان بين فرع الوزارة وكافة الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما يقدمه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية من جهود في إيجاد المواقع المناسبة والمسكن المناسب في كافة محافظات المنطقة ، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهود لتسهيل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة في أيجاد السكن الملائم، متمنيا سموه للمهندس المويهي ولجميع العاملين في الفرع التوفيق والسداد.

من جهته قدم المهندس المويهي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكافة مشاريع وبرامج فرع الوزارة بالمنطقة.