شكرا لقرائتكم النمر: 90% من أمراض شرايين القلب يمكن تفاديها بهذه الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن 90% من أمراض شرايين القلب يمكن تفاديها عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي.

وأوضح النمر أن أسلوب الحياة الصحي مثل: الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، والمحافظة على الوزن، ومراقبة معدلات السكر والكلسترول، والابتعاد عن القلق والتوتر”.

وتابع النمر: “هل جلطة الشريان التاجي تتحرك من أطراف الجسم حتى تصل القلب أم أنها تنشأ في مكان واحد حتى تسده؟، مجيبًا: “الغالبية العظمى تنشأ جلطة القلب بسبب تخثر الدم على قمة كثيب الكلسترول المترسب على جدار الشريان التاجي وتتطور في نفس المكان حتى تسده”.

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