شكرا لقرائتكم عائض القرني يوجه دعوة للتفاؤل: ما خلقك إلّا ليرزقك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه الشيخ الدكتور عائض القرني، دعوة للتفاؤل صباح اليوم الأربعاء، مشددًا على أن الله تعالى لم يخلق الإنسان إلا ليرزقه وما ابتلاه إلى ليطهره.

وقال القرني: “كل شيء في صالحك متى ما كنت عبدًا له سُبحانه، وتذكّر دائمًا قول الرسول الكريم ﷺ (عجبًا لأمرِ المؤمنِ إن أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنِ، إن أصابته سراءُ شكرَ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراءُ صبر فكان خيرًا له).

وأكد القرني أن في قلب المؤمن بالله توجد السعادة، كما توجد في حُسن تعامله مع خلق الله، وفي سجوده لخالقه، وتلاوته لكتاب الله، وثقته في الخالق وتوكله عليه، وتفويض أمره إليه.

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