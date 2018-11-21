شكرا لقرائتكم بشروط.. تعليم الرياض يعلن بدء التسجيل في برنامج الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء التسجيل في برنامج الأمن السيبراني الذي ينفذ بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية بداية من 5 / 3 / 1440هــ.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرنامج يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 ودعمًا للتحول الرقمي والمساهمة في تنمية وعي أمن المعلومات في جميع المدارس، داعيًا جميع المدارس إلى حث منسوبيها من المعلمين والمعلمات للتسجيل في البرنامج.

من جهته، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنَّام أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي الأمني عن الفضاء السيبراني وطرق الحماية ودعم البرمجة النوعية، وتوطين الأمن المعلوماتي في جميع مدارس المملكة من خلال تأهيل المعلمين والطلاب على كيفية المحافظة على المعلومات الإلكترونية ونشر ثقافة الوعي الأمني بين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وبين الغنام أن من شروط الالتحاق أن يكون المرشح معلمًا أو مشرفًا متخصصًا في الحاسب الآلي أو لديه دورات متقدمة ومتخصصة في الحاسب الآلي، وأن يتجاوز الاختبار التمهيدي على موقع الترشيح، وأن يتعهد المتقدم بتنفيذ خطة نقل الأثر وفق مراحل المشروع، داعيًا ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح إلى التسجيل عبر الرابط هنا لافتًا إلى حصول المرشحين على شهادات معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على إنجاز التدريب وشهادات دولية معتمدة من قبل شركة سيسكو العالمية في الأمن السيبراني.

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