شكرا لقرائتكم طفلة تبوك مع ولي العهد: سأملأ صوري بكل مكان حتى كوكب زحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - جمعت صورة طفلة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تبوك، صباح أمس الثلاثاء، لتثير اهتمام جميع من شاهدها.

وبدت اللقطة التي سرقتها عدسات الكاميرا لطيفة ومحببة لما حملت من عفوية فاضت من ابنة السبع سنوات، التي بادرت إلى تحية الأمير محمد بن سلمان قائلة له: “نورت تبوك، وأنا أحبك”.

والتقطت تلك الصورة في منزل عبدالعزيز بن عناد الغريض في تبوك، فيما قالت الطفلة: “سأملأ صوري بكل مكان، حتى كوكب زحل”، بحسب “العربية”.

من جانبها، قالت الأم تعليقًا على الصورة: أفخم سيلفي لبنتي مع سيدي ولي العهد حفظه الله خلال زيارته لوالدي عبدالعزيز بن عناد الغريض”.

يذكر أن ولي العهد زار أمس عددًا من أهالي تبوك في منازلهم بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة.

ووصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الاثنين، إلى منطقة تبوك ليدشن عددًا من المشروعات التنموية.

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