شكرا لقرائتكم #الجوازات : أكثر من 52 مليون خدمة إلكترونية نُفذت عبر منصة مقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت المديرية العامة للجوازات تنفيذ 52.587.820 خدمة إلكترونية عبر منصة “مقيم” منذ إطلاق هذه الخدمة.

ودعت “الجوازات” المواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات والشركات إلى سرعة المبادرة بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم. بأسعار تبدأ من 282 ألف ريال.. الإسكان تطلق 8 مشاريع توفر 13.606 وحدات سكنية



مفاجآت في ترتيب شعوب العالم الأكثر سعادة.. تعرف على ترتيب المملكة



مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن #الجوازات : أكثر من 52 مليون خدمة إلكترونية نُفذت عبر منصة مقيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .