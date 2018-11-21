شكرا لقرائتكم سفارة عمان تكشف سر خروج عبدالله بن زايد من حفل السلطنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أثار خروج عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات من حفل سفارة سلطنة عمان لدى الإمارات خلال حفل اليوم الوطني الثامن والأربعين، حالة من الجدل.

وقطعت سفارة سلطنة عمان أي شكوك أو محاولات للوقيعة بين الإمارات والسلطنة بتوضيح بشأن خروج عبدالله بن زايد حيث قالت إنه أبلغ السفير الدكتور خالد الجرادي بأن لديه التزام عمل، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال.

وأضافت السفارة توضيحًا بشأن خروج عبدالله بن زايد أن وزير خارجية الإمارات أصر على عدم توديع السفير له حرصًا على أن يستمر الحضور في متابعة بقية الفقرات.

يذكر أن سفير السلطنة لدى الإمارات أقام حفل استقبال بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني ٤٨ بحضور الشيخ سرور بن محمد والشيخ عبدالله بن زايد وعدد من الشيوخ وكبار القادة العسكريين والمسؤولين بدولة الإمارات.

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