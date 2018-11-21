الان تتابع جريفيث يصل إلى صنعاء لبحث ترتيبات المشاورات السياسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات وصل مارتن جريفيث، المبعوث الدولي إلى اليمن، قبل قليل، إلى مطار صنعاء، لبحث ترتيبات المشاورات السياسية مع قادة ميليشيات الحوثي.

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