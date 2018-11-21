شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2350 كرتون تمور في تعز و106 أطنان سلال غذائية في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع، القاهرة - تعز)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 2350 كرتوناً من التمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز، يستفيد منها 14.100 فرد.

كما وزع المركز أمس 62 طناً من السلال الغذائية في منطقة مريس التابعة لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 4980 فرداً، ووزع اليوم (الأربعاء) 44 طناً من السلال الغذائية في مديرية قعطبة ومدينة الضالع بالمحافظة يستفيد منها 3600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف تسع محافظات يمنية هي: عدن، لحج، حضرموت، الضالع، مأرب، شبوة، الجوف، سقطرى، المهرة.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.