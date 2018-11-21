شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي يُشارك في الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب في الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يُشارك رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب غداً (الخميس)، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وسيُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية التي يحضرها رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير، يؤكد فيها التزام البرلمان العربي بمساندة جمهورية السودان، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي يرأسها رئيس البرلمان العربي، انطلاقاً من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس في الظهران.

وسيؤكد رئيس البرلمان العربي لوزراء العدل العرب، تطلع البرلمان العربي إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربي ومجلس وزراء العدل العرب، وتجسيد هذا التعاون، من خلال شراكة مع المجلس تتضمن إحالة مشاريع القوانين الموحدة والاتفاقيات العربية إلى البرلمان العربي، ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية العربية.

وسيتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى عددٍ من خطط وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعداد لورشة عمل تُعنى بدراسة تشريع عربي موحد بشأن عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام.