الان تتابع لجنة الفتوى ترد على جواز حصول مدير المدرسة الأهلية على راتب إضافي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أجابت اللجنة الدائمة للفتوى، المندرجة تحت إشراف الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد إليها من أحد ملاك المدارس الأهلية، سأل عن جواز طلب مدير المدرسة المعين من قبل وزارة التعليم راتب شهري أو مكافأة مالية من مالكها.

وأوضح السائل، أن الدولة، وفقها الله، تقدم إعانة للمدارس الأهلية، بتعيين مدير للمدرسة من منسوبي وزارة التعليم، وتقوم الوزارة بدفع راتبه الشهري، كمثله من مديري المدارس الحكومية، وهو يقوم بنفس عمل مدير المدرسة الحكومية وفي وقت الدوام ذاته.

وقالت لجنة الفتوى، إنه بعد دراسة الاستفتاء، وإذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجوز للمدير أو الأستاذ المعين من قبل وزارة التعليم في المدارس الأهلية أن يأخذ من ملاك المدارس الأهلية راتبا آخر، سواء بطلب منه أو بدون طلب، أو باسم هدية.