الان تتابع الإتصالات: لا توجد خطة لطرح رخص جديدة للشركات الافتراضية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

صرح عادل أبو حيمد، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، أنه لا توجد خطة لطرح رخص جديدة حاليا، سواء للشركات الافتراضية أو غير الافتراضية.

وأضاف أنه عند التفكير في طرح رخص جديدة فإن الهيئة ستعلن عن الأمر، لإتاحة فرص التقدّم للمتنافسين على تشغيل الرخصة الجديدة، موضحا أن نسبة المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الافتراضية، بلغت 10% من خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، ونحو 8% من خدمات النطاق العريض المتنقل.

وقال أبو حيمد إن الشركات الافتراضية أسهمت في تحسين أداء خدمات الاتصالات من حيث زيادة عدد المنافسة بين مقدّمي خدمات الاتصالات وتعدد الخيارات المتاحة لدى المستخدمين وتنمية القطاع.

وتقدم هذه الشركات خدمات اتصالات الجوال من دون أن تملك موجاتها اللاسلكية أو شبكتها الخاصة تقدم في الأساس خدمات اتصالات الجوال اعتمادا على استئجار جزء من حمل الشبكة المملوكة لشركة جوال مرخصة.

وتعد المملكة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT – VNO)؛ إذ أطلقت الهيئة تقديم خدمات الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT – VNO) لجميع القطاعات المهتمة سواء الخاصة أو العامة.