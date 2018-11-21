شكرا لقرائتكم خبر الجـــوازات : أكثر من 52 مليون خدمة إلكترونية نفذت عبر منصة "مقيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض أعلنت المديرية العامة للجوازات تنفيذ 52.587.820 خدمة إلكترونية عبر منصة "مقيم " منذ إطلاق هذه الخدمة . ودعت " الجوازات " المواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات والشركات إلى سرعة المبادرة بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم .



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