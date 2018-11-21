الشورى يطالب مجلس شؤون الأسرة بتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

طالب مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها.

وشدد المجلس على مجلس شؤون الأسرة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبة لرؤية المملكة 2030 واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كل اختصاصاته، داعيا مجلس شؤون الأسرة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها.

مطالبات المجلس

معهد الإدارة العامة

إعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد

تطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه وفقا لأفضل الممارسات العالمية

هيئة تقويم التعليم العام

التركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية

تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية

الهيئة العامة للمنافسة

دراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة

منع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي

وزارة الحج والعمرة