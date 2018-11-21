"مكافحة تبغ القصيم" تضبط 443 مادة مخالفة وتحرّر تعهدات بحق متاجر عدة

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، جولة ميدانية على منافذ بيع التبغ بمحافظة المذنب، أسفرت عن ضبط 443 مادة مخالفة لنظام مكافحة التبغ، وأخذ تعهدات على عدد من متاجر بيع التبغ ومشتقاته.
وأكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، أن هذه الجولة تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، بهدف ضبط المخالفين لأنظمة مكافحة التبغ، حيث شملت الجولة 15 منفذاً لبيع التبغ، وتم خلالها رصد سبع مخالفات وأخذ 15 تعهداً على بائعي التبغ، لوجود مخالفات لأنظمة مكافحة التبغ، إضافة إلى مصادرة 443 مادة من التبغ ومشتقاتها، وإتلافها وفقاً للأنظمة والتعليمات.
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