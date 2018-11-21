انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً للإنتربول

محمد بن مسعود - الدمام - لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي

انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اليوم، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً جديداً لها.

وأعلن الإنتربول في بيان له، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم، رئيساً لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.

جاء انتخاب "كيم"، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول؛ لتولي الرئاسة لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي.