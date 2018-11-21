انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً للإنتربول

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انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اليوم، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً جديداً لها.
وأعلن الإنتربول في بيان له، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم، رئيساً لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.
جاء انتخاب "كيم"، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول؛ لتولي الرئاسة لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي.
انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً للإنتربولوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-21
انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اليوم، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً جديداً لها.
وأعلن الإنتربول في بيان له، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم، رئيساً لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.
جاء انتخاب "كيم"، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول؛ لتولي الرئاسة لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
11:30 AM
لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي
انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اليوم، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيساً جديداً لها.
وأعلن الإنتربول في بيان له، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم، رئيساً لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.
جاء انتخاب "كيم"، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول؛ لتولي الرئاسة لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي.
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المصدر : الخليج 365
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