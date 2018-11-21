- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مسام: الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي تَسببت في إصابة 332 طفلاً يمنياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام": لَقِيَ 31 طفلاً مصرعهم بسبب الألغام الحوثية التي تم زراعتها في محافظات: (لحج، الحديدة، تعز، البيضاء، شبوة، إب، الضالع، ومأرب).
وأضاف المركز: تسببت هذه الألغام في إصابة 332 طفلاً منذ يناير حتى أغسطس 2018، واختُطِف المئات وزُجّ بهم في المعارك إجبارياً.
وقال رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن، مصطفى منصر: "بينما العالم في اليوم العالمي للطفولة يحتفل بالحياة؛ تقوم مليشيا الحوثي بالدفع بأطفال اليمن إلى محارق الموت".
ولفت "منصر" إلى أن أطفال اليمن يحتفلون بيومهم العالمي بين نار التجنيد والألغام وأزيز الرصاص وسط ركام الدمار والخراب.
مسام: الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي تَسببت في إصابة 332 طفلاً يمنياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
قال المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام": لَقِيَ 31 طفلاً مصرعهم بسبب الألغام الحوثية التي تم زراعتها في محافظات: (لحج، الحديدة، تعز، البيضاء، شبوة، إب، الضالع، ومأرب).
وأضاف المركز: تسببت هذه الألغام في إصابة 332 طفلاً منذ يناير حتى أغسطس 2018، واختُطِف المئات وزُجّ بهم في المعارك إجبارياً.
وقال رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن، مصطفى منصر: "بينما العالم في اليوم العالمي للطفولة يحتفل بالحياة؛ تقوم مليشيا الحوثي بالدفع بأطفال اليمن إلى محارق الموت".
ولفت "منصر" إلى أن أطفال اليمن يحتفلون بيومهم العالمي بين نار التجنيد والألغام وأزيز الرصاص وسط ركام الدمار والخراب.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
11:20 AM
منذ يناير حتى أغسطس 2018.. اختطفوا المئات منهم وزجّوهم في المعارك
قال المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام": لَقِيَ 31 طفلاً مصرعهم بسبب الألغام الحوثية التي تم زراعتها في محافظات: (لحج، الحديدة، تعز، البيضاء، شبوة، إب، الضالع، ومأرب).
وأضاف المركز: تسببت هذه الألغام في إصابة 332 طفلاً منذ يناير حتى أغسطس 2018، واختُطِف المئات وزُجّ بهم في المعارك إجبارياً.
وقال رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن، مصطفى منصر: "بينما العالم في اليوم العالمي للطفولة يحتفل بالحياة؛ تقوم مليشيا الحوثي بالدفع بأطفال اليمن إلى محارق الموت".
ولفت "منصر" إلى أن أطفال اليمن يحتفلون بيومهم العالمي بين نار التجنيد والألغام وأزيز الرصاص وسط ركام الدمار والخراب.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مسام: الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي تَسببت في إصابة 332 طفلاً يمنياً ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مسام: الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي تَسببت في إصابة 332 طفلاً يمنياً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .