مسام: الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي تَسببت في إصابة 332 طفلاً يمنياً

محمد بن مسعود - الدمام - منذ يناير حتى أغسطس 2018.. اختطفوا المئات منهم وزجّوهم في المعارك

قال المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام": لَقِيَ 31 طفلاً مصرعهم بسبب الألغام الحوثية التي تم زراعتها في محافظات: (لحج، الحديدة، تعز، البيضاء، شبوة، إب، الضالع، ومأرب).

وأضاف المركز: تسببت هذه الألغام في إصابة 332 طفلاً منذ يناير حتى أغسطس 2018، واختُطِف المئات وزُجّ بهم في المعارك إجبارياً.

وقال رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن، مصطفى منصر: "بينما العالم في اليوم العالمي للطفولة يحتفل بالحياة؛ تقوم مليشيا الحوثي بالدفع بأطفال اليمن إلى محارق الموت".

ولفت "منصر" إلى أن أطفال اليمن يحتفلون بيومهم العالمي بين نار التجنيد والألغام وأزيز الرصاص وسط ركام الدمار والخراب.