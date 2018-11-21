السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم , ببدء مجلس نواب الشعب التونسي غداً عقد الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 م وذلك من خلال عقد جلسات استماع إلى مختلف الوزراء وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد .وكتبت صحف الأربعاء في الشأن الليبي أن مؤتمر باليرمو الإيطالية الذي عقد الأسبوع الماضي لم يحمل أي جديد مقارنة بما سبق من ملتقيات حيث جاءت مخرجاته في شكل توصيات اعتاد الليبيون على سماعها من قبيل تجديد الدعم للسلطة القائمة وبذل الجهود لمحاربة الانقسام في البلاد .وأخبرت إلى جانب ذلك عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات بالتنسيق مع الأمم المتحدة على مؤسس ميليشيات فجر ليبيا والمسؤول عن سلسلة من الهجمات الدامية في البلاد .وأوردت في الشأن السوري إعلان السلطات الكازاخستانية ان جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ستجرى الأسبوع القادم لمناقشة الأوضاع في سوريا وخاصة منطقة ادلب شمال غرب سوريا .وتطرقت في الشأن الفلسطيني إلى اعتقال إسرائيل المئات من الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري الى نهاية شهر أكتوبر الماضي .// انتهى //12:02ت م0056