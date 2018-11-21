السعودية اليوم / لجنة التنمية السياحية في خباش تناقش سبل تعزيز التنمية السياحية بالمحافظة

عام / لجنة التنمية السياحية في خباش تناقش سبل تعزيز التنمية السياحية بالمحافظة
نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
ناقشت لجنة التنمية السياحية بمحافظة خباش بمنطقة نجران،أمس،سبل تعزيز التنمية السياحية بالمحافظة،بحضور محافظ خباش طلال العردان، وذلك بمقر المحافظة.
وناقشت اللجنة سبل تعزيز التنمية السياحية ،وأهمية الاستفادة من المقومات البيئية والجغرافية التي تتمتع بها المحافظة،والعمل مع شركاء الهيئة العامة للسياحة في تطوير السياحة وتنميتها في المنطقة والمحافظات التابعة لها.
وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح،أن للجان بالمحافظات تُعد احد الركائز الأساسية التي نصت عليها إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي من دورها تفعيل السياحة بالمحافظات وفقاً لرؤية ٢٠٣٠،الرامية إلى الاستفادة من الإمكانيات والمقومات البيئة والجغرافية والتاريخية التي تتمتع بها مناطق ومحافظات المملكة في صنع اقتصاد سياحي يلبي رغبات أفراد المجتمع.
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