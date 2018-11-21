السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بمبادرة السعودية والإمارات "إمداد"

عام / الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بمبادرة السعودية والإمارات "إمداد"
الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة عن إطلاق مبادرة "إمداد" لسد فجوة الاحتياج الانساني في الجمهورية اليمنية وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار.
وقال معاليه :" إن هذه المبادرة الإنسانية الخيرة التي قامت بها كل من السعودية والإمارات خطوة مهمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، وسيستفيد منها حوالي 12 مليون يمني متضرر من جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية.
ونوه معاليه بالجهود الإنسانية النبيلة التي تبذلها دول المجلس للوقوف مع الشعب اليمني ونصرته، داعياً منظمات الإغاثة الإنسانية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني إلى تكثيف جهودها لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وإجبار الحوثيين على وقف مصادرة مساعدات الإغاثة وتسهيل إيصالها إلى كافة المناطق المتضررة في المحافظات اليمنية.
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11:28ت م
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