السعودية اليوم / المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يوقع عقوداً مع جامعة عفت

الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسوقّع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مع جامعة عفت أمس, عقد تنفيذ الدارسة التقويمية على المستوى البرامجي، لتجديد اعتماد برنامجي الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، وبرنامج نظم المعلومات، حيث يقوم المركز وفقا لبنود العقد الموقع بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي للبرامج المشار إليها، وذلك بمقر الجامعة بمحافظة جدة.ووقع العقد من جانب المركز المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي, فيما وقعه من جانب الجامعة رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل.وأثنى الجبيلي على جامعة عفت حرصها على تحقيق الريادة بالمحافظة على مستوى الجودة لبرامجها، والسعي إلى تجديد الاعتماد الذي من شأنه رفع مستوى مخرجات الجامعة، كما يحقق لها الموائمة مع احتياجات سوق العمل الأمر الذي يعد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد الجبيلي على أن الاعتماد الأكاديمي اليوم أصبح حاجة ملحة للمؤسسات التعليمية الجامعية، وأن السعي إلى الحصول عليه تمليه المسئولية، نظرا للحاجة الماسة لكوادر تعليمية عالية تأهيل، يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الأهداف العليا للمملكة .//انتهى//11:25ت م0047