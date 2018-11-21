السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,350 كرتون تمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز



القاهرة - تعز 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,350 كرتون من التمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز ، يستفيد منها 14,100 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

//انتهى//

11:21ت م

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القاهرة - تعز 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,350 كرتون من التمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز ، يستفيد منها 14,100 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.//انتهى//11:21ت م0046

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