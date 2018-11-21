السعودية | توجيه جديد بشأن توثيق عقود النكاح!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توجيه جديد بشأن توثيق عقود النكاح! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 11:50 صباحًا, 21 نوفمبر 2018 م المناطق_الرياض وجه وكيل وزارة العدل للتوثيق عبدالرحمن بن نوح مأذوني الأنكحة بضرورة إضافة رقم نسخة هوية الزوج والزوجة والولي كون رقم النسخة أحد اشتراطات تسجيل النكاح إلكترونيًا.

ويتعذر توثيق وتسجيل أي عقد نكاح إلا برقم نسخة بطاقة الأحوال للزوج والزوجة والولي أو رقم نسخة بطاقة العائلة.

ويأتي توجيه وزارة العدل تزامنا مع إطلاق مشروع تسجيل واقعات الزواج مع الأحوال المدنية ومع مركز المعلومات الوطني.

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