شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة: «إمداد» ستوفر الغذاء للفئات الأكثر ضعفاً والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، بمقر المركز في الرياض، اليوم، ممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، عقب الإعلان عن تقديم المملكة والإمارات مبادرة "إمداد" بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لسد الاحتياج الغذائي في اليمن التي تستهدف حوالي 12 مليون يمني.

وأوضح الدكتور الربيعة عقب اللقاء أنه جرى بحث سبل سد الاحتياج في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية في المناطق الأكثر تضررًا في اليمن، ومناقشة آليات الوصول إليها خصوصًا التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وتحديد الشركاء القادرين على الوصول لتلك المناطق وفقاً للتقارير الأخيرة الصادرة من الأمم المتحدة، مبيناً أنه سيتم استهداف الفئات الأكثر ضعفًا وهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن.

وشدد على وجوب أن تقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقفة حازمة أمام انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية التي سلبت مقدارات الشعب اليمني وقيدت حريته.

وأكد حرص المملكة ودولة الإمارات على إغاثة الشعب اليمني بجميع طوائفة، وقال: تم تشكيل فريق عمل من المختصين في البلدين لوضع التفاصيل وآليات الوصول للفئات الأكثر تضررًا، آملا بأن تُرى النتائج الفعلية والإيجابية للمبادرة قريبًا على الأرض، مبينًا بأنه ستوضع لها آلية رقابة لضمان حصول الأثر المتوخى والفاعلية المطلوبة منها.