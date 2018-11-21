ثقافي / " المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا"، محاضرة بتعاوني الحوية

الطائف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية، الأحد القادم، محاضرة بعنوان " المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا"، يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف تركي بن عوض العتيبي ، بعد صلاة العشاء بجامع العمري .

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوعوية والعلمية لهذا العام.

// انتهى //

09:51ت م

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الطائف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية، الأحد القادم، محاضرة بعنوان " المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا"، يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف تركي بن عوض العتيبي ، بعد صلاة العشاء بجامع العمري .وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوعوية والعلمية لهذا العام.// انتهى //09:51ت م0025

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