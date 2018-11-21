السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان



بيروت 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 2,158 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظتي جبل لبنان وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة “الناعمة المتوسطة المختلطة الرسمية”، ومدرسة “حارة الناعمة الرسمية المتوسطة المختلطة”، ومدرسة “الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية”، ومدرسة “الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الأولى للبنات”، وذلك ضمن أربع محطات متتالية.

وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.

// انتهى //

09:49ت م

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بيروت 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 2,158 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظتي جبل لبنان وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة “الناعمة المتوسطة المختلطة الرسمية”، ومدرسة “حارة الناعمة الرسمية المتوسطة المختلطة”، ومدرسة “الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية”، ومدرسة “الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الأولى للبنات”، وذلك ضمن أربع محطات متتالية.وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.// انتهى //09:49ت م0024

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