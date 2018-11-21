شكرا لقرائتكم هدوء يسبق العاصفة.. وكراني يكشف تفاصيل الـ72 ساعة الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني أن هناك “هدوء يسبق العاصفة”.

وأوضح كراني أن: “هناك عاصفة ناتجة عن التقاء محاور بين منخفض السودان ومنخفض حركي شرق المتوسط، لافتًا إلى أن الأجواء عرضة لتقلبات متسارعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، أبرزها تراكمات رعدية ممطرة بالإضافة إلى برد ورياح هابطة بداية بالشمالية ويتدرج الوضع بناء لتحرك المحاور”.

وتابع كراني: “يومنا مستقر.. سحب على الشمال الجنوبية الغربية”.

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