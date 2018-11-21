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شكرا لقرائتكم مكافحة التبغ في القصيم تضبط 443 مادة مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نفَّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، مساء أمس الثلاثاء، جولة ميدانية على منافذ بيع التبغ بمحافظة المذنب، شهدت ضبط 443 مادة مخالفة لنظام مكافحة التبغ، وإيقاع تعهدات على عدد من متاجر بيع التبغ ومشتقاته.
وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، أن هذه الجولة تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، بهدف ضبط المخالفين لأنظمة مكافحة التبغ، حيث شملت الجولة 15 منفذاً لبيع التبغ، وتم خلالها رصد سبعة مخالفات وإيقاع 15 تعهدًا على بائعي التبغ، لوجود مخالفات لأنظمة مكافحة التبغ، إضافة إلى مصادرة 443 مادة من التبغ ومشتقاتها، وإتلافها وفقاً للأنظمة والتعليمات.
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