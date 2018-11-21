شكرا لقرائتكم خطر عالٍ.. 44% من مستشفيات وزارة الصحة داخل المنطقة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (أمان)، أن 44% من مستشفيات وزارة الصحة تقع داخل “المنطقة الحمراء”، وهي تعني “خطر عالٍ”، أو “خطر وشيك”.

ولفت البرنامج بحسب بيان تفصيلي بالنسب والجداول البيانية، إلى أن هذه النسبة من المنشآت الصحية لم تستوفِ 6 معايير فأكثر من 20 متطلباً أساسياً لسلامة المرضى، في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى (أمان) للعام 2018 ، الذي أصدره المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

والـ20 متطلباً أساسياً لسلامة المرضى هي: التحقق من صحة المؤهلات والامتيازات السريرية ونقل الدم الآمن والجلطات الوريدية والتعرف الصحيح على المريض ومنع الخطأ في مكان الجراحة، وأيضًا مؤهلات فريق التخدير والتخدير المتوسط ولجنة مراقبة العدوى، بالإضافة إلى غرف العزل وسلامة الأدوية الخطرة وسلامة الأدوية المتشابهة”.

وضمن المتطلبات أيضًا: “الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والتبرع الآمن بالدم والسلامة من الإشعاع ونظام الإنذار ضد الحريق ونظم إطفاء الحريق ومخارج الطوارئ وحصر الحريق والدخان وأخيرًا صيانة الغازات الطبية”.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا

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