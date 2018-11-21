والدة صاحبة الصورة مع ولي العهد تكشف لـ"سبق" سرها.. وهذا ما قالته "سارة" للأمير

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تفاعل المغردون على نطاق واسع مع صورة للطفلة سارة الغريض، التقطتها لها الكاميرات مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء تشريفه منطقة تبوك برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظهما الله-.

وأظهرت الصورة تواضُع ولي العهد في لقطة غير مستغربة من الأمير، وترحيبه بالتصوير مع الأطفال، كما في زياراته السابقة لمناطق السعودية.

وكشفت والدة الطفلة، السيدة نورة الغريض، سر الصورة لـ "سبق"، واصفة إياها بأفخم صورة، وقالت: "الصورة التُقطت لابنتي سارة مع ولي العهد خلال زيارته منزل والدي عبدالعزيز بن عناد الغريض بتبوك".

وأشارت إلى أن الطفلة التي تبلع من العمر 7 سنوات، وتدرس في الصف الثاني الابتدائي، كانت تشعر بالسعادة والفخر لموافقة الأمير على التصوير معها، وقالت: "كانت في منتهى السعادة والفخر، وتريد أن تخبر جميع أصدقائها بذلك، حتى أنها قالت سأملأ صوري بكل مكان، حتى كوكب زحل، على حد قولها".

وأضافت والدة الطفلة: "لم تشعر بالرهبة أبدًا، بل صافحته قائلة (نورت تبوك، وأنا أحبك)".

واختتمت: "الحقيقة فوجئت بهذا الكم من التفاعل الجميل على تويتر حول الصورة. لم أتخيله بهذه الدرجة. فوجئت بسيل متواصل من الكلمات الجميلة، بين إطراء ودعاء، وذلك على مدى ٦ ساعات متواصلة حتى هذه اللحظة".

وكان ولي العهد قد شرف بعض العائلات في منطقة تبوك بالزيارة في تقليد اتبعه خلال الزيارتَيْن السابقتَيْن لمنطقتَيْ القصيم وحائل.

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