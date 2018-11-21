شكرا لقرائتكم 242 مشروعًا في 9 قطاعات.. الجوف غير بعد زيارة الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 242 مشروعًا تنمويًا يوم أمس الثلاثاء في منطقة الجوف، بما يقارب 10 مليارات ريال.

مشروعات صحية:

ودشن الملك مشاريع وزارة الصحة بواقع 21 مشروعًا حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 310,926,901 ريال تشمل إنشاء مراكز صحية متخصصة ومتقدمة، بالإضافة إلى إتمام تجهيزات مرافق طبية قائمة حاليًا.

مشروعات قروية:

أما مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي دشنها الملك فبلغت 77 مشروعًا بتكلفة 682.870.918 ريالاً تتصدرها مشروعات تصريف السيول من أجل حماية متابعات الخليج 365 وممتلكاته، ثم لتغطية إعادة تأهيل وإنشاء حدائق عامة ” منتزهات، وطرق، وشوارع، وجسور“.

مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة:

كما بلغت مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة 15 مشروعًا بتكلفة 839.651.974 ريالاً لضمان سلامة شبكات الصرف الصحي وفعاليتها، وتطوير إيصال المياه لكل المنازل والتجمعات السكنية الحديثة وتفعيلها.

مشروعات الطاقة:

كما دشن الملك سلمان مشروعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث حظيت مشروعات المدن الصناعية والطاقة الكهربائية بعناية كبيرة من الدولة، إذ نفذت عددًا من مشاريع الصناعة والطاقة، بلغت تكلفتها الإجمالية 1.857.900.000 ريال شملت واحات الجوف الصناعية الملائمة لعمل المرأة على مساحة تتجاوز 3.375.000 متر مربع ومصانع وحاضنات أعمال، إضافة إلى تطوير مدينة صناعية لوجستية في محافظة القريات ومشروعات محطات التحويل، وتمديد خطوط وشبكات التوزيع الكهربائية، بالإضافة إلى توسيع محطة توزيع المنتجات البترولية، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على الطاقة في منطقة الجوف.

مشروعات سكنية:

وبلغت مشروعات وزارة الإسكان 11 مشروعًا بتكلفة 1.005.276.438 ريالاً أدرجت كجزء من حلول توفير أراضٍ ووحدات سكنية توافق مع ارتفاع قوة الطلب على الأسواق العقارية وكعامل مساعد في خفض تكلفة حيازة السكن على متابعات الخليج 365.

مشروعات وزارة التعليم:

وفي سياق متصل، بلغت مشروعات وزارة التعليم 82 مشروعًا جامعيًا وتعليميًا بتكلفة بلغت 4.205.945.613 ريالًا، تؤكد على أن تطوير وتوسيع دائرة تعليم الأجيال تأخذ لُب اهتمام الدولة وأحد أهم ركائزها رهانها التنموي.

مشروعات منظومة النقل:

أما مشروعات النقل فبلغت 22 مشروعًا بتكلفة 1.275.366.882 ريالًا، للطرق وتطوير مطار الجوف ومطار القريات الطرق المؤدية إليهما استجابةً لأهمية أدوار المطارات في تنمية المجتمعات وترقية حظوظها الاقتصادية والسياحية.

مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة:

كما دشن خادم الحرمين الشريفين مشروع المرحلة الأولى (سكاكا – دومة الجندل) بتكلفة إجمالية بلغت 2,100,000,000 ريال وهي ضمن مشروعات الطاقة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقامت وزارة الطاقة الصناعة والثروة المعدنية بتأسيس مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لقطاع الطاقة بالوزارة وأوكلت له مهمة التنفيذ.

وكانت باكورة هذه المبادرات في منطقة الجوف وعلى مساحة 6 كيلو متر مربع وبأقل سعر تعرفة عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستثمارات من القطاع الخاص قيمتها أكثر من مليار ريال سعودي لإنتاج 300 ميقا وات من الكهرباء تخدم 45 ألف وحدة سكنية.

ويبدأ العمل على مشروع سكاكا للطاقة الشمسية والكهروضوئية كباكورة المشروعات نحو هدف إنتاج 200 قيقا وات بسواعد وخبرات وطنية ومعايير ومواصفات وتقنيات هي الأحدث عالميًا وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص ينطلق البناء تقوده أكوابور الشركة السعودية الرائدة في قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه عالميًا.

أما في دومة الجندل فيرسى أول مشروع لاستغلال طاقة الرياح تنافس عليه أربع من كبريات الشركات العالمية ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى 400 ميغا وات، تلبي احتياجات 70 ألف وحدة سكنية، ويلي هذه المشاريع تحت رؤية المملكة 2030 نجاحات متتالية تضع المملكة في مقدمة الدول في توطين سلاسل القيمة لمشروعات الطاقة المتجددة، ببرنامج طموح برؤية سعودية وثّابة.

مشروعات سار:

وأيضًا دشن الملك سلمان مشروعات الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) حيث اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن خيارات استراتيجية في الشراكة مع الصناديق الاستثمارية في القطاع الخاص نحو دعم نهضة الوطن وتنويع مصادر الدخل ومن هذه الخيارات، إيجاد بنية تحتية لشبكة قطارات وخطوط حديدية تسهم في تطوير حلول نقل متكاملة تربط شمال ووسط المملكة بشرقها وفق المقاييس العالمية للأداء والسلامة لتدعم الاقتصاد والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية، بما في ذلك خلق فرص واعدة لشباب الوطن.

ومن ضمن هذه المشاريع محطة قطار الشمال للركاب في منطقة الجوف الذي يبدأ مساره من محطة مدينة الرياض مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل وصولًا إلى محطة الجوف التي تعد المحطة الخامسة على خط الركاب ثم القريات المحطة الأخيرة على الخط ذاته بتكلفة بلغت 4,046,039,678 ريالًا، لكلًا من محطتي الجوف والقريات تشمل إنشاء الخط الحديدي بالمنطقة وأنظمة الاتصالات والتحكم ليحقق هذا المشروع ما تصبوا إليه توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتوفير حياة كريمة لمن يعيش على هذه الأرض المباركة ويكون رصيدًا في تاريخ التنمية في عهدكم الزاهر.

الجوف:

وتأهبت منطقة الجوف، للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تزينت الشوارع والميادين، بقدوم ملك العزم والحزم.

ومنطقة الجوف هي إحدى المناطق الإدارية الـ13 التي حددها نظام المناطق السعودي، ومقر إمارتها بسكاكا، ويتولى إمارتها الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. وتقع الجوف في شمال المملكة.

وتصل مساحتها الإجماليّة إلى 85 ألف كيلو متر مربع، لتحتل بذلك نسبة 4.3% من المساحة الإجماليّة من البلاد، ويزيد تعدادها السكانيّ عن أكثر من 600 ألف نسمة، وتعتبر سكاكا العاصمة الشرعيّة لمحافظة الجوف، وتقع في الجزء الشماليّ من الصحراء الكبيرة، ويصل تعدادها السكانيّ إلى أكثر من 300 ألف نسمة، وتعدّ من أكثر المناطق إنتاجًا لزيت الزيتون.

وتقع منطقة الجوف في شمال المملكة في مكان إستراتيجي بحيث تمر بها الطرق المؤدية إلى الأردن وسوريا والعراق وتركيا ومنها إلى أوروبا.

وأشهر مدن الجوف سكاكا، وهي العاصمة الإدارية، ودومة الجندل وتبعد عن سكاكا 50كم (المنطقة التاريخية) طبرجل.. القريات.. بالإضافة إلى عشرات الضواحي من زلوم حتى العمارية قبل عرعر بـ80كم، وتتوفر في الجوف جميع الخدمات التعليمية والبلدية والترفيهية والصحية.

معالم الجوف الأثرية:

حصن زعبل: شيد في القرن السابع قبل الميلاد، وهو عبارة عن بقايا قلعة ذات طراز تدمري وتحيط به العديد من الكهوف.

الرجاجيل: وهي أعمدة حجرية تحتوي على كتابة غير معروفة تعود للقرن الرابع قبل الميلاد. قلعة الطوير: عبارة عن صخرة ضخمة جدًّا عليها كتابات ثمودية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وكتابات عربية كتبت بعد الإسلام.

مسجد عمر بن الخطاب: يقال إن عمر بن الخطاب بناه في السنة السابعة عشرة للهجرة، والمسجد مبني من الحجر، ورمم أكثر من مرة.

قلعة مارد: تعرف باسم حصن مارد، ويعتقد بأنها بنيت في الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد، والقلعة مكوّنة من سور فيه فتحات بهدف المراقبة، وفيها برجان على ارتفاع 12م، وبئران عميقان.

الزراعة في الجوف:

وتعتبر منطقة الجوف من أخصب المناطق في المملكة، ويعتبر مركز بسيطاء- أحد مراكز الجوف التابعة لمحافظة طبرجل- “سلة غذاء المملكة” بسبب تنوع المزروعات فيها، حيث إن الموقع الجغرافي للمنطقة وكونها ذات مناخٍ معتدلٍ صيفًا، بالإضافة إلى خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية وعذوبتها ساعدها في حصولها على هذا اللقب.

واشتهرت المنطقة بزراعة أشجار الزيتون، حيث تقوم الجوف بإنتاج ما يقارب 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.

وتشتهر المنطقة أيضًا بزراعة أشجار النخيل، حيث تنتج المنطقة قرابة 150 ألف طنٍّ من التمور سنويًّا، وتنتج المنطقة بالإضافة لما سبق الفواكه والخضراوات والقمح والشعير.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.