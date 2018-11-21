شكرا لقرائتكم زيادة الأحمال تحرق شقة في حائل وتصيب طفلًا بحروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في حائل، صباح اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع بشقة سكنية بسبب زيادة أحمال على توصيلة كهربائية.

وأكد الدفاع المدني أنه تمكن من إخلاء أفراد العائلة وتم نقل طفل إلى المستشفى بسبب حروقٍ وحالته مستقرة.

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني من أن هناك 3 مسببات لحرائق الالتماس الكهربائي.

وأوضح المدني أن المسببات هي، التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وأخيرًا عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

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