شكرا لقرائتكم بدء التقديم على وظائف التجارة عبر نظام جدارة .. هنا الآلية و5 إيضاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأ مواطنون ومواطنون التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار وعددها 63 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وذلك عبر منظومة جدارة على الموقع الرسمي للخدمة المدنية.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنا

مواعيد تقديم الطلبات على جدارة اليوم:

وفترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة من 13-3-1440هـ إلى 16-3-1440هـ بالنسبة لوظائف الرجال والنساء على الرابط: هنا

آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) عبر جدارة

الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها .

على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي وخريجات درجة الماجستير.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية ، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة .

تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة ولن يتاح إضافة أي رغبات مكانية لا يتوفر وظائف معلنة فيها.

(المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة .

إيضاحات عامة للتعامل مع جدارة

هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نموذج جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. على كل (متقدم/ــه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها. الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة. ستقوم وزارة التجارة والاستثمار بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

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