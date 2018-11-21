شكرا لقرائتكم أربعاء ممطر مع ضباب على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات في مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة، ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

بأسعار تبدأ من 282 ألف ريال.. الإسكان تطلق 8 مشاريع توفر 13.606 وحدات سكنية



وظائف بشركة مصفاة أرامكو.. هنا رابط التقديم



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.