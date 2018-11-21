الان تتابع حائل: السيطرة على حريق شقة سكنية ونقل طفل للمستشفى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حائل- الخليج 365: تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية وأخلت جميع أفراد عائلة تسكنها وذلك بعد حريق فيها. وأكد الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: أن مدني حائل أخمد حريقاً اندلع بشقة سكنية بسبب زيادة أحمال على توصيلة كهربائية، وتمكن من إخلاء أفراد العائلة وتم نقل طفل إلى المستشفى بسبب حروقٍ وحالته مستقرة.

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