شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على الجنوبية والغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات في مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.