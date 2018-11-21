الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على ناقلي نفط إيران عبر سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - "منوتشين" في بيان: نتحرك اليوم ضد مخطط معقد لدعم نظام بشار الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات؛ لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا.

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن قائمة المستهدفين من الشبكة تضم المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته "غلوبال فيجن جروب" ومقرها روسيا، والتي تقوم أيضاً بتمويل فيلق القدس الإيراني وميليشيات حزب الله وحركة حماس.

وأشارت الوزارة إلى أن الأهداف الأخرى تشمل المواطن السوري حاج عبدالناصر، والمواطن اللبناني محمد قاسم البزال، والمواطن الروسي أندريه دوجاييف، وكذلك المواطنيْن الإيرانييْن رسول سجاد وحسين يعقوبي مياب.

وتقول واشنطن إنها تلجأ إلى الآليات العقابية لأجل عزل نظام بشار الأسد؛ باعتباره مسؤولاً عن الاعتقال والقتل الممنهج لأعداد كبيرة من السوريين؛ إثر خروجهم للاحتجاج على الوضع السياسي والحقوقي.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن روسيا سهّلت تسليم النفط من إيران إلى سوريا، وإنه تم استخدام مجموعة مختلفة من الآليات، في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط وفق "سكاي نيوز".

وصرّح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان: "نتحرك اليوم ضد مخطط معقد تستخدمة إيران وروسيا لدعم نظام بشار الأسد ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث".

وأورد: "مسؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي".

ويؤدي إدراج وزارة الخزانة الأمريكية للأفراد والكيانات على لائحة العقوبات، إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.