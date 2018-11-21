السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة عسير

عام / أمطار غزيرة على منطقة عسير

أبهــا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

هطلت أمس, أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة أحد رفيدة, ومركزي الحيمة, والأثب, وعقبة الصماء.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:58ت م

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أبهــا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسهطلت أمس, أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة أحد رفيدة, ومركزي الحيمة, والأثب, وعقبة الصماء.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //08:58ت م0010

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