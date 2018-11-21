اجتماعي / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة يعقد دورة "أخلاقيات المهنة في بيئة العمل" غداً

المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واس

يعقد وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي غداً, دورة تدريبية بعنوان " أخلاقيات المهنة في بيئة العمل" يقدمها أاستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المشارك بجامعة طيبة الدكتور ياسر إسماعيل راضي.

وتأتي الدورة التي تقام بمقر أكاديمية المسجد النبوي ضمن دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي "اكتساب" الذي يقدمه الوقف لأفراد المجتمع.

// انتهى //

08:49ت م

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المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واسيعقد وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي غداً, دورة تدريبية بعنوان " أخلاقيات المهنة في بيئة العمل" يقدمها أاستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المشارك بجامعة طيبة الدكتور ياسر إسماعيل راضي.وتأتي الدورة التي تقام بمقر أكاديمية المسجد النبوي ضمن دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي "اكتساب" الذي يقدمه الوقف لأفراد المجتمع.// انتهى //08:49ت م0009

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