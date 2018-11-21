السعودية اليوم / جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في دورة قادة المراكز والمخيمات الكشفية



مسقط 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

اختتمت جمعية الكشافة العربية

وقد أُقيم حفل ختامي بالمناسبة حضره عضو مجلس الدولة الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي ، ومدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان يعقوب بن خلفان الندابي ، تضمن كلمة لقائد الدورة ياسر البلوشي أكد فيها على أهمية مثل تلك الدورة في تنمية قدرات المسئولين عن المراكز والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى المحلي أو الوطني ، كما القى مدير إدارة تنمية القيادات بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي كلمة استعرض فيها أبرز ماتلقاه المتدربين، والأثر الذي يمكن أن تتركه الدورة على المتدربين .

ثم ألقى مبارك الدوسري من المملكة العربية السعودية كلمة المتدربين، قدم فيها الشكر باسم المشاركين للمنظمين والمستضيفين، وتناول مدى الاستفادة التي تلقوه على أيدي خبرات كشفية عربية استقطبت لتقديم محتوى الدورة.

قام بعدها عضو مجلس الدولة ناصر الهدابي بتسليم الشهادات للمتدربين وتكريم الجمعيات المشاركة وقادة الدورة.

// انتهى //

08:47ت م

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مسقط 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أمس, مشاركتها في الدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي وقادة ومسئولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية، التي نظمتها المنظمة الكشفية العربية واستضافتها المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان بمخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة.وقد أُقيم حفل ختامي بالمناسبة حضره عضو مجلس الدولة الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي ، ومدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان يعقوب بن خلفان الندابي ، تضمن كلمة لقائد الدورة ياسر البلوشي أكد فيها على أهمية مثل تلك الدورة في تنمية قدرات المسئولين عن المراكز والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى المحلي أو الوطني ، كما القى مدير إدارة تنمية القيادات بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي كلمة استعرض فيها أبرز ماتلقاه المتدربين، والأثر الذي يمكن أن تتركه الدورة على المتدربين .ثم ألقى مبارك الدوسري من المملكة العربية السعودية كلمة المتدربين، قدم فيها الشكر باسم المشاركين للمنظمين والمستضيفين، وتناول مدى الاستفادة التي تلقوه على أيدي خبرات كشفية عربية استقطبت لتقديم محتوى الدورة.قام بعدها عضو مجلس الدولة ناصر الهدابي بتسليم الشهادات للمتدربين وتكريم الجمعيات المشاركة وقادة الدورة.// انتهى //08:47ت م0008

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