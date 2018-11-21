السعودية | شاهد.. وزير الطاقة يشارك في الدحة بالحدود الشمالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الطاقة يشارك في الدحة بالحدود الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:38 صباحًا, 21 نوفمبر 2018 م المناطق_متابعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مشاركة وزير الطاقة خالد الفالح في أداء الدحة بالحدود الشمالية .

وأظهر الفيديو اصطفاف عدد من الرجال يتوسطهم وزير الطاقة ويؤدون الدحة الشهيرة استعدادا لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته المقررة للمنطقة .

وكان خادم الحرمين أجرى جولة شملت الرياض وتبوك والجوف ومن المقرر أن يتوجه الملك إلى الحدود الشمالية لتدشين عدد من المشروعات التنموية.

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