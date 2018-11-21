السعودية | جامعة الإمام تنفي مضاعفة مكافأة طلابها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تنفي مضاعفة مكافأة طلابها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:17 صباحًا, 21 نوفمبر 2018 م
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نفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قيامها بمضاعفة مكافأة الطلاب والطالبات. وأكدت الجامعة أنه وإشارة إلى ما أثير حول مضاعفة مكافأة جامعه الإمام للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018 بالصورة التي أشيعت فإن ذلك غير صحيح ولا صحة له على الإطلاق، وستكون المكافأة في موعدها هذا الشهر بمشيئة الله- وفق المتبع نظاماً في مقدار المكافأة الشهرية لطلاب وطالبات جامعة الإمام.
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