السعودية | مواطنة تصاب بصدمة بسبب ما اكتشفته بعد إجرائها “عملية قيصرية” بعسير.. زوجها يروي التفاصيل!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:47 صباحًا, 21 نوفمبر 2018 م

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كُتب للمواطنة (نهاية الشهري)، عُمر جديد عقب “خطأ طبي جسيم” طبقا لزوجها الذي أوضح أنه تم العثور على شاش طبي في أحشائها نسيها من قام بإجراء عملية قيصرية لها في أحد مستشفيات النساء والولادة بعسير.

آلام شديدة

وبحسب “عكاظ”، قال على الشهري زوج المريضة إنها خضعت لعملية قيصرية وتم تنويمها لأسبوع في قسم العناية المركزة وثلاثة أسابيع في التنويم قبل أن تغادر المستشفى، متابعًا بعد مرور أسبوع راجعت زوجتي ذات المستشفى وتم تسليمها مضادات حيوية من الطبيب المعالج مع أنها كانت تعاني من آلام شديدة، وعند مراجعتها للطبيب مرة أخرى أكد لها عدم وجود ما يدعوها للقلق وأن حالتها في تحسن.

جسم غريب

ويستطرد الزوج بعد مرور أسبوعين اصطحبتها إلى مستشفى خاص بمحافظة محايل عسير، واتضح من الأشعة وجود جسم غريب في أحشائها ولم يكن في الإمكان علاجها نتيجة العملية القيصرية التي خضعت لها بالمستشفى الحكومي. ويضيف الزوج أن المستشفى الخاص طلب منها العودة إلى المستشفى الحكومي، “توجهت بها إلى المستشفى الحكومي دون سابق موعد ورفض الطبيب المعالج استقبال الحالة، وتولت ممرضة الكشف على زوجتي، وأخذت مضادات حيوية بزعم إصابتها بالتهابات.. وبعد يومين أصيبت زوجتي بنزيف وعلى الفور توجهت بها إلى أحد المستوصفات الطبية الخاصة في محايل عسير، وتم الكشف عليها وظهر في الأشعة شاش طبي أخرج من أحشائها”.