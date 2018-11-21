شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتبغ» تنذر ١٠٥ منافذ بالدمام والخبر والان نبدء بالتفاصيل

حررت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية عدد ١٠٥ تعهدات بحق منافذ بيع التبغ بالدمام والخبر، للالتزام بعدم بيع أي نوع من أنواع التبغ بطريقة مخالفة، والتقيد بالأنظمة في الوقت الذي قامت الفرق الميدانية بمخالفة ٢٠ منفذا وإتلاف كميات كبيرة من هذه الممنوعات.

وأوضح مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية بدأت مؤخرا بضبط وتحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين على منافذ البيع المخالفة، والتأكيد على سياسة التكامل بين جهات اللجنة الرباعية المشتركة، وقامت بعمل جولات ميدانية للتفتيش على المحلات المخالفة التي يتم فيها بيع التبغ بأنواعه، وكان هناك ما يقارب 130 جولة ميدانية ما بين المنشآت الصحية ومنافذ البيع.

وأضاف أن اللجنة وجه بتشكيلها سمو أمير المنطقة الشرقية وتضم بعضويتها كلا من ممثل وزارة الصحة (مدير مكافحة التدخين) بصحة الشرقية، ممثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، ممثل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية، ممثل الأمن (شرطة المنطقة الشرقية).

وأشار الجلعود إلى أن اللجنة تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة بين صغار السن للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في جولاتها الميدانية وتحث منافذ البيع للتخلص من جميع أنواع التبغ المخالف للبيع سواء عن طريق نوعها أو كميتها والالتزام بالمسموح به لتجنب العقوبات.