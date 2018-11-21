شكرا لقرائتكم انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 129.02 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضًا، حيث وصل عيار 24 إلى مبلغ 147.45 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.16 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.02 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 فسجلت 110.59 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.01 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.72 ريال.

أما أسعار أوقية الذهب فسجلت 4,586 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,032 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,446 ريالًا.

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بشرى سارة من التعليم للمعلمين ذوي الظروف الخاصة



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