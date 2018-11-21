شكرا لقرائتكم نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف المحنشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، إلى ذوي الشهيد العريف محمد بن علي يحيى محنشي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.



وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وعدد من المسؤولين.

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