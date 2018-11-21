السعودية | صورة طفلة مع ولي العهد.. "نورت تبوك وأنا أحبك"

شكرا لقرائتكم صورة طفلة مع ولي العهد.. "نورت تبوك وأنا أحبك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقيت صورة جمعت طفلة سعودية مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تبوك الثلاثاء، اهتمام المغردين عبر "تويتر".

فقد بدت تلك اللقطة التي سرقتها عدسات الكاميرا "لطيفة ومحببة"، وفيها الكثير من العفوية التي فاضت من ابنة السبع سنوات، التي بادرت إلى تحية الأمير محمد بن سلمان قائلة له: "نورت تبوك، وأنا أحبك".

والتقطت تلك الصورة في منزل عبدالعزيز بن عناد الغريض في تبوك، بحسب ما أفادت والدة سارة لصحيفة "سبق".

وأشارت إلى أن ابنتها قالت فرحة: "سأملأ صوري بكل مكان، حتى كوكب زحل".

يذكر أن ولي العهد السعودي، زار عدداً من أهالي تبوك في منازلهم بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة.

ووصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الاثنين، إلى منطقة تبوك.

ولدى وصول الملك سلمان مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.