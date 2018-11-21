طفل يطلب "مرسيدس" من الأمير محمد بن سلمان.. فماذا رد عليه؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة في لفتة أبوية، نالت إعجاب المغردين بوسائل التواصل الاجتماعي، وأثناء زيارة سمو ولي العهد لأحد المشايخ بمدينة تبوك، وعند مغادرة سموه الموقع، قابله الطفل عبدالله محمد حرب العطوي بالسلام عليه، وطلب منحه سيارة مرسيدس. فما كان من سموه إلا الرد عليه "على خشمي". وقد لقي ذلك قبولاً واسعًا وحارًّا من الحضور. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ]]>

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