السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في كابل

عام / الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في كابل
نيويورك 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 واس
أدان الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل أمس وأدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الاستهداف المتعمد للمدنيين هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لتقديم الجناة إلى العدالة.
وقدم الأمين العام تعازيه الحارة لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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