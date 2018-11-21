الان تتابع وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبها- الخليج 365:

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في توظيف عدد من المواطنين والمواطنات على وظائف صحية بنظام الخدمة المدنية والخاصة بالممارسين المشمولين باللائحة الصحية.

وقالت أن الوظائف المطلوبة حالياً هي: طبيب استشاري عناية مركزة وطبيب استشاري طب طوارئ وأخصائية تمريض وأخصائية صحة عامة وأخصائي إدارة مستشفيات – إدارة خدمات صحية.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً مع إرفاق صورة الهوية الوطنية.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً حكومياً مالم يكن حاصلاً على مؤهل علمي أعلى ومتقدماً لوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها.

إرفاق شهادة اجتياز فترة الامتياز للكليات والتخصصات التي تشترط شهادة الامتياز قبل السماح بالممارسة.

إرفاق تصنيف الهيئة بنفس التخصص وبطاقة تسجيل مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق الطلوبة بصيغة pdf.

لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم وألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

لا يجوز للعسكريين التقديم على الوظائف ممن هم على رأس العمل حسب النظام مع إرفاق شهادات الخبرة والدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر والتي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها أن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

وسيتم التقديم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني : [email protected]

وسيتم استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 12/3/1440هـ (20/11/2018).